В Украине вскоре появятся две новые области. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области.

Данные законопроекты предлагает переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую - в Сичеславскую.

Соответствие законопроектов Основному закону ранее подтвердил Конституционный суд.

Ранее в России приняли решение по апелляции по делу о пленных украинских моряках.