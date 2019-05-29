В Украине появятся две новые области [ Редактировать ]
В Украине вскоре появятся две новые области. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области.
Данные законопроекты предлагает переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую - в Сичеславскую.
Соответствие законопроектов Основному закону ранее подтвердил Конституционный суд.
Ранее в России приняли решение по апелляции по делу о пленных украинских моряках.
по теме
"Антитабачный закон" в Украине провалился
Законом предлагалось запретить размещение сигарет в витринах магазинов
В "Межигорье" появился новый управляющий: кто им стал
Через полгода проведения конкурса стало известно, кто стал новым управляющим резиденции "Межигорье"
Зеленский внес в Раду законопроект о выборах
В среду, 22 мая, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о выборах
Депутата увезла "скорая" после инаугурации
В понедельник, 20 мая, после инаугурации президента Владимира Зеленского народному депутату от БПП Николаю Паламарчуку стало плохо
На Одещині рибалки перекрили Дунай
У місті Вилкове на Одещині протестують рибалки. Сьогодні човнами вони навіть перекрили Дунай. Чого вимагали від можновладців і чому так радикально?