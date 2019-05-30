На Донбасі знайшли бійця, що зник біля Попасної [ Редактировать ]
На Донбасі знайшли тіло бійця, що 27 травня зник поблизу Попасної. Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил. За інформацією штабу, тіло українського військовослужбовця перебуває на тимчасово окупованій території.
Ідеться про сапера, що в районі Попасної виконував бойове завдання та потрапив у засідку диверсійно-розвідувальної групи бойовиків. Представникам ЗСУ його мають передати завтра на КПВВ "Щастя".
по теме
Під Маріуполем бойовики вели вогонь із потужних гаубиць
Останніми днями на більшості ділянок фронту між Донецьком і Маріуполем ворог кидає в бій потужну артилерію. Під вогнем не лише позиції армійців, дістається і місцевим жителям
Водяне та Мар'їнка опинились під вогнем бойовиків
Минулої доби ворог вісім разів обстрілював позиції українських військ. Російські найманці атакували із забороненого озброєння
Бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю
Внаслідок ворожих обстрілів, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення
На Донбасі зник український військовий
Під час обстрілу зник безвісти один з військовослужбовців саперної групи
На Донбасі бойовики вели вогонь із забороненої зброї
На передовій сьогодні два обстріли, і обидва із забороненої зброї. Бойовики били з мінометів сто двадцятого калібру по українських позиціях поблизу Мар'їнки та Широкиного