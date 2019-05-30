На Донбасі знайшли тіло бійця, що 27 травня зник поблизу Попасної. Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил. За інформацією штабу, тіло українського військовослужбовця перебуває на тимчасово окупованій території.

Ідеться про сапера, що в районі Попасної виконував бойове завдання та потрапив у засідку диверсійно-розвідувальної групи бойовиків. Представникам ЗСУ його мають передати завтра на КПВВ "Щастя".