Водяне та Мар'їнка опинились під вогнем бойовиків [ Редактировать ]
Минулої доби ворог вісім разів обстрілював позиції українських військ. Російські найманці атакували із забороненого озброєння.
Зокрема з артилерійських систем 122 калібру, великокаліберних кулеметів і мінометів, протитанкових ракетних комплексів і гранатометів різних систем.
Під вогнем окупантів опинилися райони неподалік Водяного, Пісків, Мар'їнки, Новотроїцького та Гнутового. Втрат серед українських бійців немає.
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