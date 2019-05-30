Під Маріуполем бойовики вели вогонь із потужних гаубиць

Останніми днями на більшості ділянок фронту між Донецьком і Маріуполем ворог кидає в бій потужну артилерію. Під вогнем не лише позиції армійців, дістається і місцевим жителям