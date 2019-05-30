Житель Донеччини зберігав вибухівку та боєприпаси вдома [ Редактировать ]
Вибухівку та боєприпаси знайшли прикордонники у жителя Донеччини. Схованку чоловік облаштував у приватному будинку, в одному із селищ Мар'їнського району.
Під час обшуку у нього виявили півкілограма пластиду, дві гранати та запали до них. Небезпечну знахідку вилучили та передали на експертизу. Тепер чоловікові світить до 7 років за ґратами.
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