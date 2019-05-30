Тепер чоловікові світить до 7 років за ґратами

Вибухівку та боєприпаси знайшли прикордонники у жителя Донеччини. Схованку чоловік облаштував у приватному будинку, в одному із селищ Мар'їнського району.

Під час обшуку у нього виявили півкілограма пластиду, дві гранати та запали до них. Небезпечну знахідку вилучили та передали на експертизу. Тепер чоловікові світить до 7 років за ґратами.