Конгрес США має розпочати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Так відреагували в Демократичній партії США на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку.

За словами Мюллера, попри численні приклади перешкоджання правосуддю, висувати президентові США звинувачення - компетенція Конгресу. Чим наразі і мають намір скористатися опоненти Трампа.

"Спецпрокурор Мюллер чітко дав зрозуміти, що не знайшов обставин, які б виправдали дії Трампа, які перешкоджали правосуддю. Крім того він чітко зазначив, що російське втручання в 2016му році мало обширний характер. Тож, якщо ми не захистимо себе зараз, Росія або хтось інший знову спробують завдати удару, використовуючи найбільш вразливе в демократії - відкритість нашого суспільства та наш виборчий процес", - говорить Марк Ворнер, віцеголова комітету розвідки Сенату США.