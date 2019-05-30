Зеленский разблокировал прямое сотрудничество НАБУ с зарубежными партнерами [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел обеспечить Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) возможность самостоятельно сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупционных преступлений. Об этом говорится на официальном сайте президента.
С целью выполнения Национальным бюро упомянутых полномочий прошу безотлагательно известить депозитариев многосторонних международных договоров о признании Украиной с 25 января 2015 года Национального бюро центральным органом (совместно с Министерством юстиции Украины и Генеральной прокуратурой Украины) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, отправив соответствующие заявления к шести определенным международным многосторонним договорам, участником которых является Украина", - говорится в поручении президента.
Ранее сообщалось, что Зеленский поздравил новоизбранного президента Латвии, а также что Зеленский назначил начальника Службы безопасности.
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