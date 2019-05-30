У Черкасах третій рік розглядають справу командира луганського "Беркута" Валерія Костенка. Уночі проти 27 січня 2014 року саме він керував спецпризначенцями, які жорстоко розігнали майданівців на Соборній площі міста.

Чому Костенку досі не оголосили вирок? - про це наші кореспонденти.

На цих резонансних судових слуханнях традиційно малолюдно. На засідання у справі Валерія Костенка не ходять ані громадські активісти, ані свідки, і навіть сам обвинувачений. Адвокат обвинуваченого Юлія Черватюк у розпачі: вона жодного разу не спілкувалася зі своїм підзахисним. Судять командира луганського "Беркуту" заочно.

"Взагалі, це для нас проблема, тому що немає зв'язку і ми це питання вже також піднімали. Як адвокат, я не можу здійснювати свою діяльність", - заявила Юлія Черватюк, адвокат обвинуваченого.

Зв'язатися з Валерієм Костенком дійсно проблематично - ще навесні 2014 року його підрозділ майже у повному складі перейшов служити до бойовиків терористичної "ЛНР". Сам Костенко нині командує "ОМОН"ом тамтешньої так званої "народної міліції", яка активно воює проти України. Щоправда, на останнє засідання один із колишніх працівників "Беркуту" все ж з'явився.

"Працюєте де? - Зараз працюю психологом групи кадрового забезпечення патрульної поліції особливого призначення у Черкаській області".

Ось так, прикриваючи обличчя, вночі 27 січня 2014 року Віталія Сагайдака завозили до третьої міської лікарні Черкас. Тоді він працював у черкаському "Беркуті", який, як виявилося, теж брав участь у розгоні мітингарів.

Віталія збив автомобіль майданівців, які тікали із Соборної площі. Та врятуватися від кийків спецпризначенців вдалося не всім.

"Убери камеру, разобью!"

Десятки побитих та затриманих "Беркутом" тієї ночі Віталій Сагайдак не пам'ятає. Власне, як і луганського "Беркуту". В суді правоохоронець каже: з Валерієм Костенком не знайомий, і з тодішніми колегами з Луганська - ніколи не перетинався.

"Чи є ви свідком того, як працівники поліції, чи працівники спецпідрозділу "Беркут" застосовували заходи впливу до будь-кого, чи затримували? - На той момент, я не бачив, - я повторюю, - ми коли почали наближатись до цього натовпу уже безпосередньо - ніхто нічого не затримував, а з цього натовпу почали їхати автомобілі", - заявив Віталій Сагайдак, свідок.

Ці свідчення поліцейського ошелешують обвинувача. Та інші свідки на це засідання не з'явилися, тому прокурор просить вкотре перенести засідання.

"Прошу задовільнити моє клопотання, також заявляю клопотання про те, щоб допитати в режимі відео-конференції також свідка Щербака".

Суддя погоджується і переносить слухання на 26 червня.