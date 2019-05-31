В Іспанії засудили членів російської мафії [ Редактировать ]
Іспанський суд після багаторічного розгляду виніс вироки представникам так званої "російської мафії" - 14 громадянам Росії, Грузії та їхнім іспанським спільникам. Усіх засудили до позбавлення волі від 3 до 6 місяців.
Під варту нікого з них не візьмуть - вони вже відбули ці терміни в ході попереднього ув'язнення.
Усе почалося у 2005 році - в ході спецоперації "Оса" іспанські правоохоронці заарештували три десятки учасників злочинної організації. Вони створили в країні мережу фінансових і будівельних компаній, ресторанів і барів з метою "відмивання" грошей, отриманих на території колишнього Союзу від грального бізнесу. Однак, попри вироки, справу ще не закрито. Адже головний обвинувачений - Таріел Оніані, на прізвисько "Таро", досі не відповів перед судом.
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