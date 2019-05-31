Разгневанный пассажир пробился силой на борт самолета (видео) [ Редактировать ]
В США на видео попала атака пассажиром самолета одного из сотрудников аэропорта. Инцидент произошел во время посадки на рейс. Соответствующий ролик был опубликован в Twitter.
В видео показано, как сотрудник аэропорта препятствовал посадке мужчины на рейс. Причины этого не уточняются. В ответ мужчина ударил служащего в лицо со словами: "Вы с ума сошли, вы не будете мне угрожать". Видео заканчивается тем, что пассажир таки проходит в "рукав" для посадки на рейс.
@SpiritAirlines your worker has no customer service and I’m sad I didn’t get the first part on camera where the worker told everyone in line WHAT YALL DONT LISTEN smh side had some nerve thinking he was going to talk to people any type of way smh pic.twitter.com/cGjTUdaKP3— Rissriss2x (@GUAPPESO) 22 травня 2019 р.
Ранее сообщалось, что сотрудники сожгли магазин при попытке кремировать мышь.
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