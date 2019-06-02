Мужчина выпал из корзины воздушного шара и погиб [ Редактировать ]
В Жидачевском районе Львовской области с воздушного шара упал мужчина. От полученных травм он скончался, передает "УНН".
"В Жидачевское отделения полиции поступило сообщение о том, что 1 июня около 21:00 возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал человек. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в озере на Борщаговке утонул мужчина, а также что в Гималаях пропала группа альпинистов.
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