В Жидачевском районе Львовской области с воздушного шара упал мужчина. От полученных травм он скончался, передает "УНН".

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"В Жидачевское отделения полиции поступило сообщение о том, что 1 июня около 21:00 возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал человек. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в озере на Борщаговке утонул мужчина, а также что в Гималаях пропала группа альпинистов.