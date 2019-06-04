Біля Попасної бойовики вели вогонь з мінометів

І до ситуації на Донбасі - під ранок бойовики поновили обстріли на обох напрямках. З протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок російські окупанти накрили околиці Кам'янки та Новоселівки Другої