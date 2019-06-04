В США проведут антимонопольную проверку Apple, Google, Amazon и Facebook [ Редактировать ]
Федеральная торговая комиссия планирует начать антимонопольную проверку в отношении Amazon и Facebook, а Минюст США - в отношении Apple и Google.
Как сообщили источники Reuters, ведомства еще не решили, будут ли они начинать эту процедуру, так как результаты невозможно получить быстро. В прошлый раз проверка Google длилась два года.
Раньше сообщалось о том, что Apple отправили iPhone 5s "на свалку". А также Apple представила виртуальную кредитную карту.
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