Федеральная торговая комиссия планирует начать антимонопольную проверку в отношении Amazon и Facebook, а Минюст США - в отношении Apple и Google.

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Как сообщили источники Reuters, ведомства еще не решили, будут ли они начинать эту процедуру, так как результаты невозможно получить быстро. В прошлый раз проверка Google длилась два года.

Раньше сообщалось о том, что Apple отправили iPhone 5s "на свалку". А также Apple представила виртуальную кредитную карту.