Американская компания Facebook готовит к запуску собственную систему платежей и криптовалюту в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что компания представит первые подробности летом 2019 года. На старте валюта GlobalCoin будет доступна в нескольких странах. Пользователи соцсети смогут производить платежи без счёта в банке. Криптовалюта будет привязана к запасам обычных долларов.

В 2018 году глава Facebook Марк Цукерберг советовался с главой Банка Англии Марком Карни по поводу новой криптовалюты. Компания также обсуждала юридические вопросы с минфином США и сервисом переводов Western Union.

Впервые о криптовалютe Facebook стало известно в мае 2018 года. Тогда компания создала рабочую группу для исследования технологий блокчейна во главе с бывшим главой PayPal Дэвидом Маркусом.

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