От осложнений, вызванных вирусом кори, умер трехмесячный ребенок из города Ривне. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на Ривненский областной лабораторный центр МОЗ.

"Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка. Были предоставлены необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось", - проинформировали в лабцентре.

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Отмечено, что диагноз корь подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях ГУ "Ривненский областной лабораторный центр МОЗ Украины" и ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины".

По данным лабцентра, в течение прошлой недели заболели корью 74 жителя Ривненской области, среди них 60 детей. Госпитализированы 25 больных, из которых 14 детей.

"На протяжении недели больше всего больных зарегистрировано в г. Ривне (16 больных) и в Березнивском (17) и Дубенском (20) районах", - уточнили в лабцентре.

Ранее сообщалось, что под Винницей зафиксировали вспышку опасной инфекции, а также в страшном ДТП пострадали дети.