В Киеве микроавтобус врезался в дерево (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 31 мая, в Киеве у Института Газа на Дегтяревской, 39 произошло ДТП, сообщает dtp.kiev.ua.
Отмечается, что микроавтобус столкнулся с другим участником дорожного движения, а потом влетел в дерево. О пострадавших не сообщается.
Детали и обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Ранее сообщалось, что под Тернополем произошло жуткое ДТП, а также в Днепре таксист сбил девочку и скрылся.
по теме
В Киеве Ravon на скорости врезался в Chevrolet и вылетел на обочину
В пятницу, 31 мая, в Киеве на Оболонском проспекте произошла авария с участием двух автомобилей
В Киеве мотоцикл Yamaha вылетел на обочину из-за внедорожника (видео)
В среду, 29 мая, в Киеве на Подоле произошла авария с участием мотоцикла и внедорожника Toyota
В Киеве произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие
По предварительным данным, известно, что мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте
Под Киевом Audi на большой скорости вылетел в кювет (видео)
В пятницу, 17 мая, на въезде в Вышгород произошло ДТП с участием автомобиля Audi
В Одессе произошло жуткое ДТП с пострадавшими (фото)
Авария случилась вблизи с. Булдынка Лиманского района