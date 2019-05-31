В пятницу, 31 мая, в Киеве у Института Газа на Дегтяревской, 39 произошло ДТП, сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что микроавтобус столкнулся с другим участником дорожного движения, а потом влетел в дерево. О пострадавших не сообщается.

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Детали и обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее сообщалось, что под Тернополем произошло жуткое ДТП, а также в Днепре таксист сбил девочку и скрылся.