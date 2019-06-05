Замужняя Каменских шокировала фото топлес [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских часто радует поклонников откровенными фото. Сегодняшний день не стал исключением. Жена украинского репера Потапа опубликовала фото в душе, где она практически обнаженная.
"Быть вместе в своем собственном мире", - подписала фото знаменитость.
Раньше сообщалось о том, что Каменских показала "жаркий" поцелуй с Потапом. А также читайте, сколько стоила свадьба Потапа и Насти.
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