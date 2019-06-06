На Донбасі напередодні загинув один український військовий. За добу зафіксували 5 ворожих обстрілів. Російські окупанти атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

Під вогнем опинилися українські позиції неподалік Талаківки, Водяного та Новогригорівки.