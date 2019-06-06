Купальний сезон відкрито. На пляжах уже чимало відпочивальників, тож рятувальники - насторожі. Які небезпеки чигають на людей та що необхідно знати про поведінку на воді - розкажуть наші запорізькі кореспонденти.

Це лише на перший погляд здається, що рятувальники заважають спокійно відпочивати на міському пляжі Запоріжжя. Насправді, кажуть вони, дбають про безпеку.

"А ви правила поведінки на воді знаєте? - Да. Так. - А які? - Не запливать за буйкі.. - Правильно! - Потом. - Не топить друг друга".

Такі профілактичні рейди міськими пляжами не примха, а необхідність - кажуть рятувальники. Особливо перед початком купального сезону. Адже статистика нещасних випадків на воді - сумна. Лише торік в області затонуло 57 людей. Майже 400 врятували.

"Якщо людині повторити декілька раз, то на наступний раз вона запам'ятає. І якщо ми розповімо громадянам, вони будуть розповідати своїм друзям, дітям також говорити про те, як поводитися на воді", - говорить Юлія Цівірко, головний фахівець сектору зв'язків зі ЗМІ ГУ ДСНС України в Запорізькі області.

Утім, не словом єдиним. Доки одні слухають правила поведінки на воді, інші - відпрацьовують навички порятунку людей на практиці. Не все виходить з першого разу.

"Если заниматься надувными гантелями, ты не станешь спортсменом. Поэтому всегда нужно работать с настоящими предметами. Конец Александрова они более быстрее осваивают. Но он более специфический. Круг, известен всем. Поэтому предпочитаем, чтобы они работали именно с кругами", - говорить Володимир Бозаджиєв, рятувальник Запорізької міської рятувальної служби.

Навчаючи інших, рятувальники й самі показали на що здатні. Провели навчання, наближені до реальних подій.

"Внимание. Водолазной группе - спасительная тривога".

Потопельника доправляють до берега і надають першу медичну допомогу.

"В основном возвращаем заплывших которые заплывают на середину Днепра, не рассчитывают свои силы. Возвращаем, объясняем что, так делать нельзя. Привозим к берегу", - говорить Костянтин Салов, рятувальник Запорізької міської рятувальної служби.

Такі навчально-профілактичні рейди на запорізьких пляжах проводитимуть чи не щотижня. Тож, кажуть рятувальники, сумувати їм тут не доведеться. Адже попереду - ціле літо.