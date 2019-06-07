Зниклими безвісти вважають 8 туристів і одного члена екіпажу катера

Число жертв внаслідок зіткнення туристичних суден в Будапешті зросло до 19. Рятувальники виявили тіла ще чотирьох південнокорейських туристів. Одне з них - за 21 кілометр від місця трагедії.

Досі зниклими безвісти вважають ще 8 туристів і одного члена екіпажу катера.

Нині рятувальники готуються підняти на поверхню корпус затонулого судна. Жертв аварії, що сталася 30 травня, - ідентифікуватимуть за ДНК та відбитками пальців.

"Уряд Південної Кореї збирає відбитки пальців усіх громадян по досягненню 17-річного віку. Сканування відбитків мертвих тіл - досить нова технологія, однак дуже ефективна у таких випадках. Тож ми запросили сюди нашого спеціаліста", - повідомляє Ім Бюнг-Го, працівник Інтерполу.