"Евросоюз с Украиной в составе будет сильнее" - сенат Польши [ Редактировать ]
Польский парламентарий убежден, что Европейский Союз станет сильнее, когда Украина войдет в его состав. Об этом во время Х сессии Межпарламентской ассамблеи в Киеве заявил маршалок Сената Польши Станислав Карчевский, передает "РБК-Украина".
Он подчеркнул, что Польша готова делится опытом вступления в НАТО и Евросоюз с Украиной.
"Мы будем строить более сильный Европейский союз. А более сильный ЕС - это союз с Украиной. Высокий уровень безопасности также связан с членством Украины в НАТО. В Польше в этом году мы празднуем наше 20-ти летие членства в НАТО и 15-летие членства в ЕС. И мы также гарантированно готовы делиться с вами нашим опытом, связанным с вступлением в эти организации" - добавил политик.
Ранее сообщалось, что Зеленский призвал Евросоюз усилить санкции против России.
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