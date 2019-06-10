Лежал на дне несколько дней: на пляже Киева нашли труп [ Редактировать ]
В понедельник, 10 июня, в Киеве, в реке Днепр прохожие нашли бездыханное тело мужчины. Труп находился между Речным вокзалом и Трухановым островом. Об этом сообщает "Информатор".
Тело нашли на Трухановом острове. Его сразу же доставили на берег и передали медикам. Сообщается, что следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Известно, что мужчина утонул несколько дней ранее на одном из местных пляжей. Затем труп всплыл, спустившись по течению к центру города.
По предварительным данным, что мужчине было около 35 лет и на нем были лишь плавки. На месте работали патрульная полиция и спасатели.
Ранее сообщалось, что трое подростков купались в Азовском море без присмотра взрослых. Один из них, 15-летний парень, в какой-то момент нырнул в море и больше не вынырнул, а также что в Дарницком районе Киева в озере Заплавном обнаружили труп мужчины.
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