Австрийские ученые разрушили, пожалуй, самое стойкое правило похудения, которое теперь уже является мифом, сообщает "Голос.ua".

Правильное питание не дает никакого толку в снижении веса. Исследования подтверждают это.

Доктор Яна Мейкснер из Дунайского университета в Кремсе, Австрия, привела данные восьмилетнего исследования. Врачи привлекли к эксперименту почти 50 тыс. женщин в возрасте 49-79 лет и следили за их питанием в течение этих восьми лет. Вывод был шокирующим: дамы, питающиеся по канонам здорового питания, по состоянию здоровья ничем не отличались от сверстниц, не следящих за составом еды. Они не похудели, но снизили риски развития возрастных болезней - диабета, рака и гипертонии - на 1,9%. Ничтожный результат, который не даст значительных бонусов.

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К слову, особое внимание врачи уделили людям, следующим правилам средиземноморской диеты. И она для похудения не годится тоже. Увы, никаких факторов, подтверждающих ее пользу, медики не нашли.

Значит ли это, что все советы по правильному питанию оказались ложью? Не совсем. Ученые считают, что все дело в многогранности человеческого организма. Для разных людей оптимален свой план питания и для похудения, и для здоровья. Так что подход к снижению веса должен быть комплексным, с учетом личных параметров тела.

Ученые подытожили - чтобы похудеть, нужно следовать рекомендациям врача, а не непроверенным советам.

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