Совсем скоро в Украине стартует новый учебный год. Родители все больше переживают за своих детей, ведь поступить в детский садик или школу становится сложнее. А все дело в том, что учреждения требуют карту вакцинации ребенка, и если такой нет и ребенок не получал нужных прививок, то ваше чадо попросту не возьмут в заведение.

Podrobnosti.ua попытались выяснить, как попасть ребенку в садик или школу без вакцины.

Кто принимает ребенка в учебное заведение

Вопрос о приеме ребенка без прививки в детский сад, школу решается врачебно-консультативной комиссией. Решение принимают согласно приказу Министерства здравоохранения Украины от 29.11.2002 № 434 и утвержденному этим приказом "Положению о подготовке детей на педиатрическом участке к посещению дошкольного и школьного общеобразовательного учебного заведения".

Если медицинская комиссия после изучения документов вашего ребенка выдала заключение, что ребенок может посещать дошкольное учебное заведение, руководитель обязан принять ребенка в учреждение образования. Судя по приказу, главный вопрос не к руководителю детского сада, а непосредственно к врачебной комиссии, которая должна установить, что ваш ребенок в настоящее время здоров.

Как попасть в школу или садик без прививки

Вы обязаны принести в учреждение медицинскую справку и заключение врача, что ребенок может посещать учебное заведение. При таком условии руководитель учреждения обязан принять ребенка в заведение. Статьей 53 Конституции Украины гарантировано право на образование и никому не может быть отказано в этом праве.

Однако в Украине такая система не всегда работает.

"Моему ребенку в 2018 году исполнилось 7 лет, и мы собирались поступать в одну из киевских школ, напереживались страшно. Как известно, очереди большие и взяли нас одними из последних, хотя по всем рейтингам мы были в первой десятке, но так как я против вакцин и ребенка я не прививала, то нас руководство школы автоматически опустило ниже, я думала, что в школу мы уже не попадем, но своего мы добились. Однако поступили мы не со всеми детьми, а ждали, когда будет заседание школьной комиссии, и будет принято решение зачислят нас в учреждение или нет",- поделилась с podrobnosti.ua мама школьника, Татьяна.

Как говорят юристы, действия администрации учебного заведения неправомерны и нарушают конституционные права ребенка на образование, являются дискриминацией ребенка по состоянию здоровья, а также оскорбляют личное достоинство.

Решение суда

13 мая 2019 года Верхововный суд отклонил ходатайство об отмене запрета на посещение невакцинированными детьми школ и дошкольных учреждений.

Тогда и.о. министра образования Украины Ульяна Супрун написала следующее: "Оно окончательное по делу, рассматриваемому в судах различных инстанций еще с 2016 года. Тогда в суд обратилась мать, чьего невакцинированного ребенка отказались принимать в садик. Женщина видела в этом нарушение права своего сына на образование, а делать прививки отказалась "из-за недоверия к вакцинам". И хотя сначала Славутский горрайонный суд Хмельницкой области удовлетворил ее иск, садик подал апелляцию".

Верховный суд также отметил, что задача государства - обеспечить оптимальный баланс между реализацией права ребенка на дошкольное образование и интересами других детей. Суд также не получил убедительных аргументов о том, почему качеству вакцин нельзя доверять.

Таким образом, родители действительно имеют право выбирать форму обучения ребенка, но государство для соблюдения прав ребенка на дошкольное образование и обеспечение безопасности и здоровья всех детей, устанавливает определенные правила реализации такого права.

Как отметили юристы, при наличии медицинских справок и заключения врача ребенка обязаны принять в учебное заведение.

Как поступить ребенку в учебное заведение без прививок

Каждому родителю необходимо оформить и предоставить следующие документы, без которых посещение детского коллектива по закону невозможно (Статья 6, Положения "О дошкольном начальном учреждении") :

свидетельство о рождении ребенка;

направление для устройства в конкретный детский садик, выданное ГорОНО (или же просто распечатка с сайта электронной очереди);

медицинская выписка о состоянии здоровья ребенка с разрешением посещать детский коллектив;

карта прививок (или отказ от прививок).

Для этого нужно обратиться к вашему педиатру и пройти медосмотр. Данные о прохождении медосмотра заносятся в специальную форму.

В итоге, попасть в учебное заведение ваш ребенок сможет без вакцинации, главное раньше времени не "паниковать" и заранее подготовить нужные документы для поступления.