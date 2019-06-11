В сети высмеяли фигуру Бритни Спирс [ Редактировать ]
Популярная певица Бритни Спирс регулярно радует поклонников идеальной фигурой. Известно, что сейчас звезда отдыхает в Майами вместе со своим возлюбленным.
И когда Бритни Спирс отдыхала с бойфрендом, ее запечатлили папарацци. Но фигура, которая изображена на снимках, сильно отличается от той, которую демонстрирует Бритни в своем Instagram. Из-за этого звезду обвинили в злоупотреблении фотошопом.
Бритни не обошла стороной критику подписчиков. В Instagram знаменитость опубликовала видео, на котором показала свою фигуру с разных ракурсов, и сравнила с фото папарацци.
Бритни Спирс
Ранее сообщалось, что Максима Галкина пристыдили за физическую форму, а также что Лобода попала в очередной скандал из-за райдера.
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