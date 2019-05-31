Американская певица Бритни Спирс показала шикарную растяжку. Артистка известна своей страстью к спорту, и поэтому часто публикует на своей странице в Instagram ролики с занятий. На днях поп-принцесса поделилась новым видео со своими поклонниками.

В нем она продемонстрировала свою эффектную растяжку. Ролик за сутки набрал более двух миллионов лайков. Бритни продемонстрировала целый комплекс упражнений, причем некоторые из них отличаются изрядной сложностью.

Бритни в очередной раз доказала, что находится в прекрасной физической форме.

Ранее певица похвасталась стройной фигурой в бикини. Кроме того, в мае ряд мировых СМИ сообщали, что Бритни Спирс попала в психушку.