Бритни Спирс показала шикарную растяжку (видео) [ Редактировать ]
Американская певица Бритни Спирс показала шикарную растяжку. Артистка известна своей страстью к спорту, и поэтому часто публикует на своей странице в Instagram ролики с занятий. На днях поп-принцесса поделилась новым видео со своими поклонниками.
В нем она продемонстрировала свою эффектную растяжку. Ролик за сутки набрал более двух миллионов лайков. Бритни продемонстрировала целый комплекс упражнений, причем некоторые из них отличаются изрядной сложностью.
Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)
Бритни в очередной раз доказала, что находится в прекрасной физической форме.
Ранее певица похвасталась стройной фигурой в бикини. Кроме того, в мае ряд мировых СМИ сообщали, что Бритни Спирс попала в психушку.
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