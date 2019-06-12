Велика сімка не стане вісімкою допоки не досягнуто прогресу в виконанні Мінських домовленостей. Різка заява президента Франції Емануеля Макрона пролунала в його інтерв'ю швейцарському телеканалу RTS.

Очільник Франції, яка нині головує у "Великій Сімці", поки що не бачить підстав для повернення РФ до престижного клубу супердержав.

Через відсутність прогресу в урегулюванні "української кризи" Макрон виключив участь господаря Кремля Путіна у саміті G7, який французька сторона прийматиме 24-26 серпня у місті Біарріц.