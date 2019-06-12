Макрон заперечив повернення Росії до G8 [ Редактировать ]
Велика сімка не стане вісімкою допоки не досягнуто прогресу в виконанні Мінських домовленостей. Різка заява президента Франції Емануеля Макрона пролунала в його інтерв'ю швейцарському телеканалу RTS.
Очільник Франції, яка нині головує у "Великій Сімці", поки що не бачить підстав для повернення РФ до престижного клубу супердержав.
Через відсутність прогресу в урегулюванні "української кризи" Макрон виключив участь господаря Кремля Путіна у саміті G7, який французька сторона прийматиме 24-26 серпня у місті Біарріц.
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