Дуня Міятович зібралася до Криму [ Редактировать ]
Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила про свої наміри відвідати анексований Крим. Про це йдеться у її заяві на офіційному сайті комісаріату.
Вона підкреслює, що на півострові планує "здійснювати правозахисну діяльність". Утім візит наразі не погоджений. Хоча прес-служба російського МЗС напередодні повідомила протилежне: нібито про зустріч із Міятович уже домовилися та навіть обрали дати 7-11 жовтня.
На що постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба зауважив - поїхати до анексованого Криму Міятович зможе лише домовившись із Україною, частиною якої є півострів, а не з Росією державою-окупантом.
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