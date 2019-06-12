Про це йдеться у її заяві на офіційному сайті комісаріату

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила про свої наміри відвідати анексований Крим. Про це йдеться у її заяві на офіційному сайті комісаріату.

Вона підкреслює, що на півострові планує "здійснювати правозахисну діяльність". Утім візит наразі не погоджений. Хоча прес-служба російського МЗС напередодні повідомила протилежне: нібито про зустріч із Міятович уже домовилися та навіть обрали дати 7-11 жовтня.

На що постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба зауважив - поїхати до анексованого Криму Міятович зможе лише домовившись із Україною, частиною якої є півострів, а не з Росією державою-окупантом.