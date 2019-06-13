Уже два тижні завалені відходами 17 населених пунктів на Закарпатті. Усе тому, що місцеве сміттєзвалище закрили. Як вирішують проблему, - дивіться далі.

Ось цей сміттєвий бак, біля господарства пана Василя, з Тересви стоїть повний уже майже 3-ій тиждень. Купи непОтребу щодня ростуть - ніхто їх не забирає.

"Це не приємний запах перш за все біля хати, а ще поняття не маю, що вони будуть робити з цим, це зараз всі села навколишні будуть у мусорі, цьому смітті", - говорить Василь Гричак, житель села Тересва.

Зазвичай відходи вивозять двічі на тиждень приватники на сміттєзвалище у Солотвино. Однак роботу довелося призупинити.

"Тому що єдине звалище, з яким у нас була угода в Солотвині, воно як ви чули закрито. Ми вже готові до будь-яких варіантів", - говорить Віталій Шелемба , приватний підприємець.

Селищні депутати вирішили закрити звалище. Кажуть, люди - проти.

"Зараз мусорна свалка, необхідно її закривати. Вона почті заповнюється, крім того вона находиться на невеликій відстані від житлового масиву та солених озер наших", - говорить Юрій Ухаль, селищний голова Солотвина.

Тим часом, через зупинку роботи компанії, яка вивозить сміття, страждає 17 населених пунктів у Тячівському районі. На фірмі кажуть: не раз зверталися до представників влади, однак марно. Чергова нарада із сільськими головами питання не вирішила.

Теоретично зарадити ситуації можна, збудувавши новий полігон. Для цього є 7 придатних ділянок, у різних селах. Одна з них на межі Буштинської селищної ради. Тут є комунальна сміттєпереробна станція, а ще стихійний полігон, площею 2 гектари.

"Ну, то треба обговорювати питання, не я сам вирішую, то вирішує громада", - говорить Іван Паш, голова Буштинської сільської ради.

Уже тричі підприємець просив надати йому цю землю в оренду. Натомість обіцяє облаштувати полігон, створити робочі місця. Проте на громадських слуханнях його не підтримали. Подібна ситуація і в інших селах. У районній адміністрації вкотре пообіцяли сісти за стіл переговорів.

"Ми ще будемо засідати, розпишемо план дій, скажемо із солотвинським селешщним головою, і з тими головами, в яких є на сьогоднішній день можливості, щоб вийти з цьої ситуації", - говорить Василь Дем'янчук, голова Тячівської РДА.

Наразі голова Солотвина пообіцяв переглянути з депутатами питання щодо тимчасового відкриття полігону. Однак максимум на два місяці. А отже для сміттєзвалища доведеться шукати нове постійне місце.