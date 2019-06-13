В Хмельницком мужчина выжил после того, как забил себе в голову молотком два гвоздя. Его госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщает местное издание "Є".

"64-летнего пациента привезли родственники. У него в голове, на глубину до 4,5 сантиметров, были забиты металлические гвозди. Как впоследствии выяснилось, мужчина самостоятельно, с помощью молотка, забил один гвоздь в височную часть головы, а другой - в лоб. Медики провели оперативное вмешательство по удалению инородных тел, и пациент остался жив", - рассказал завотделением нейрохирургии Василий Левицкий.

Читайте также Парень покончил жизнь самоубийством из-за плохой оценки

Врач полагает, что мужчина нанес себе такие травмы во время суицидального аффекта. Кроме этого, по словам медика, мужчина злоупотреблял алкоголем.

"Чудом было то, что гвозди не повредили важных структур головного мозга. Обычно подобные случаи заканчиваются смертью. С медицинской точки зрения, это уникальный случай, когда человек самостоятельно нанесла себе такие глубокие раны", - добавил нейрохирург.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина зарубил друга и закопал в огороде, а также что в Киеве мужчина умер после криков о помощи.