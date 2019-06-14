Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса [ Редактировать ]
В пятницу, 14 июня, в России начали выдавать жителям оккупированного Донбасса свои паспорта. Об этом сообщают российские СМИ.
Первые 34 жителя самопровозглашенной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства. Процесс получения документов организован в двух временных пунктах пропуска на российско-украинской границе
Ранее на территорию России передали 7,5 тысячи пакетов документов жителей самопровозглашенной республики.
Напомним, 8 мая в Кабмине заявили, что готовят санкции против России в ответ на решение выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Кроме того, жители оккупированной территории могут остаться без пенсий и социальных выплат.
по теме
Крушение Ил-76 над Луганском: в СБУ заявили о "неопровержимых доказательствах"
14 июня 2014 года в небе над Луганском сотрудники российской военной разведки сбили военно-транспортный самолет Министерства обороны Украины ИЛ-76
"Нормандская встреча": в России выдвинули новое условие
Во вторник, 11 июня, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать вопрос Донбасса в "Нормандском формате" при важном условии
Война на Донбассе: украинские позиции обстреляли из запрещенных минометов
За сутки, 10 июня, на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня
Иск Украины к России: Гаагский суд опубликовал позиции двух стран
В понедельник, 10 июня, были опубликованы позиции Украины и России относительно юрисдикции Гаагского суда
Оккупанты устроили новые обыски у крымских татар
В понедельник, 10 июня, в оккупированном Крыму прошли новые обыски у крымских татар