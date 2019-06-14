В пятницу, 14 июня, в России начали выдавать жителям оккупированного Донбасса свои паспорта. Об этом сообщают российские СМИ.

Первые 34 жителя самопровозглашенной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства. Процесс получения документов организован в двух временных пунктах пропуска на российско-украинской границе

Ранее на территорию России передали 7,5 тысячи пакетов документов жителей самопровозглашенной республики.

Напомним, 8 мая в Кабмине заявили, что готовят санкции против России в ответ на решение выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Кроме того, жители оккупированной территории могут остаться без пенсий и социальных выплат.