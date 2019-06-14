Зеленский рассказал о скором возвращении украинских моряков [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в прошлом году у Керченского пролива.
Глава государства подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.
"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал Владимир Зеленский.
Во время встречи поднимался вопрос поддержки семей моряков, в том числе обеспечение их жильем.
Также речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий. Президент подчеркнул, что из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятия этого документа на нынешнем этапе невозможно. Он убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал восемь важных указов касательно Национальной гвардии Украины и государственной пограничной службы Украины.
А четверг, 6 июня, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтениизаконопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. За документ проголосовали 279 парламентариев. Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению.
А также было опубликовано содержание законопроекта.
Раньше сообщалось о том, что Рада увеличит штраф за отказ везти льготников. А также замглавы АП рассказал подробности работы команды Зеленского.
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