Троицкая родительская суббота: приметы и запреты 15 июня [ Редактировать ]
В 2019 году 15 июня отмечают Троицкую родительскую субботу.
В этот день принято посещать кладбища, обустраивать могилы и поминать близких. Украшают цветами и зеленью и устраивают ритуальные трапезы.
Женщинам запрещалось шить, вязать, прясть, стирать, убирать в доме, особенно подметать дом. Существовала поговорка: "С Троицкой субботы три дня не метут, а на четвертый в доме убирают".
Под запретом прогулки по лесу. Также в этот день не принято было работать в поле и в огороде.
На кладбище нельзя говорить плохо об умерших. В этот день вообще рекомендуется воздержаться от плохих слов, где бы вы ни находились.
В родительскую субботу запрещено устраивать шумные праздники и веселиться, также не стоит употреблять спиртные напитки.
Приметы на Родительскую субботу
- Много комаров - будет много грибов.
- Комаров в этот день и до 22 июня убивать нельзя, поскольку их может стать еще больше.
- Ласточки и стрижи 16 июня летают по небу в большом количестве - будут теплые дни.
Узнайте также приметы на Троицу.
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