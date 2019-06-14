В 2019 году 15 июня отмечают Троицкую родительскую субботу.

В этот день принято посещать кладбища, обустраивать могилы и поминать близких. Украшают цветами и зеленью и устраивают ритуальные трапезы.

Женщинам запрещалось шить, вязать, прясть, стирать, убирать в доме, особенно подметать дом. Существовала поговорка: "С Троицкой субботы три дня не метут, а на четвертый в доме убирают".

Под запретом прогулки по лесу. Также в этот день не принято было работать в поле и в огороде.

На кладбище нельзя говорить плохо об умерших. В этот день вообще рекомендуется воздержаться от плохих слов, где бы вы ни находились.

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В родительскую субботу запрещено устраивать шумные праздники и веселиться, также не стоит употреблять спиртные напитки.

Приметы на Родительскую субботу

Много комаров - будет много грибов.

Комаров в этот день и до 22 июня убивать нельзя, поскольку их может стать еще больше.

Ласточки и стрижи 16 июня летают по небу в большом количестве - будут теплые дни.

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