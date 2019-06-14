В 2019 году Троицкая родительская суббота отмечается 15 июня. Накануне великого праздника Троицы, Церковь совершает поминовение усопших. Заупокойное богослужение совершается в пятницу вечером и в субботу утром, где и совершается поминовение всех от века усопших братьев и сестер наших - православных христиан.

Смысл Троицкой субботы

Традиция поминать усопших была основана во времена апостолов. Когда апостолы исполнились Духом Святым в День Пятидесятницы, то проповедуя о Иисусе Христе, называли Его Судиею живых и мертвых. Схождение в День Пятидесятницы Духа Святого ознаменовало собою искупление мира и дар неизреченной благодати, которая действует спасительно на живых и на умерших.

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Троицкую субботу можно назвать последним днем Церкви Ветхозаветной и началом устроения Церкви Христовой. Поэтому в одной из молитв есть такое обращение ко Господу: "Упокой Господи, души рабов Твоих, прежде усопших отец и братий наших и прочих сродников по плоти, и всех своих в вере, о них же и память творим ныне".

Приметы и запреты в Троицкую родительскую субботу

Наши предки верили, что в канун Троицы русалки выходят из водоемов, устраивая различные шалости в полях и в лесах и громко распевая песни. Услышав этот шум, водяной начинает баламутить воду в реках и озерах. Чтобы утихомирить водяного, в ночь на Троицу молодежь жгла у воды костры или бегала по лесу с ветками, гоняя разыгравшихся русалок. При этом купаться в ночь на Троицу было строго запрещено, поскольку разбуженный русалками водяной мог и на дно утащить.

Также в Троицкую субботу и на Троицу запрещалось работать в поле и во дворе, а в лес нельзя было ходить поодиночке - из опасения встретиться с русалками. По той же причине в эти дни скот вблизи леса и водоемов также старались не пасти.

В этот день нельзя было шить и прясть. Кроме того, действовали все запреты, связанные с водой: под запретом были стирка и полоскание белья, мытье и купание в открытых водоемах и т.д. Русалок вообще в эти дни стоило поостеречься, а лучше - задобрить каким-нибудь подношением.

Приметы на 15 июня

С Троицкой субботы три дня не метут, на четвертый - в доме убирают.

В Троицкую субботу сей ячмень и коноплю - хорошо уродятся.

Дождь на Троицу - хорошая примета: жди урожая грибов и ягод, а заморозков не будет все лето.

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