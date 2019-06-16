В столице прогремели два взрыва, погибли 11 человек [ Редактировать ]
15 июня, в столице Сомали Могадишо, прогремели два взрыва, в результате которых погибли 11 человек, еще 25 получили ранения. Об этом ссообщает Associated Press.
Первый взрыв прогремел рядом с КПП у президентского дворца, в результате него погибли девять человек.
Еще два человека, предположительно террористы, погибли при взрыве бомбы в их автомобиле, который двигался в направлении аэропорта и остановился на КПП.
"Я стоял недалеко от взрыва и увидел, что несколько человек погибли, в том числе две женщины, пассажир и двое мужчин, некоторые из них были пожилыми людьми", - рассказал один из очевидцев теракта.
Ответственность за взрывы уже взяла на себя сомалийская экстремистская группировка "Аль-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой".
Ранее мы также сообщали о том, что в центре Киева произошел взрыв.
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