15 июня, в столице Сомали Могадишо, прогремели два взрыва, в результате которых погибли 11 человек, еще 25 получили ранения. Об этом ссообщает Associated Press.

Первый взрыв прогремел рядом с КПП у президентского дворца, в результате него погибли девять человек.

Еще два человека, предположительно террористы, погибли при взрыве бомбы в их автомобиле, который двигался в направлении аэропорта и остановился на КПП.

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"Я стоял недалеко от взрыва и увидел, что несколько человек погибли, в том числе две женщины, пассажир и двое мужчин, некоторые из них были пожилыми людьми", - рассказал один из очевидцев теракта.

Ответственность за взрывы уже взяла на себя сомалийская экстремистская группировка "Аль-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой".

Ранее мы также сообщали о том, что в центре Киева произошел взрыв.