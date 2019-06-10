В Италии прогремел взрыв: пострадал мэр Рима [ Редактировать ]
Неподалеку от столицы Италии Рима произошел взрыв в жилом доме. Как сообщает ресурс ANSA, в результате происшествия пострадали девять человек.
Также и пострадал мэр Рима Эмануэле Крестин, получив ожоги на лице и руках. Вероятной причиной взрыва стала утечка газа, после того как рабочие случайно пробили газовую трубу.
В результате инцидента также произошел обвал фасада трехэтажного здания. Жителей района эвакуировали, а саму территорию перекрыли.
Напомним, ранее сообщалось, что в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли четверо военнослужащих.
Также ранее мы писали о том, что в Киеве взорвали банкомат и украли деньги.
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