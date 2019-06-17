В понедельник, 17 мая, в Киеве возле забора стройки рабочие нашли тело мужчины. Погибшего обнаружили между Харьковским и Бориспольским шоссе, передает "Информатор".

Строители сразу вызвали наряд правоохранителей для выяснения ситуации. По предварительной информации, погибший мужчина был без документов. Тело было посиневшее, следов насильственной смерти не обнаружено. Также, не удалось опознать мужчину по внешним приметам.

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На место происшествия помимо сотрудников патрульной полиции также прибыла следственно-оперативная группа. В данный момент тело все еще лежит на месте. Таким образом точную причину смерти удастся установить только после того, как с ним поработают специалисты.

Фото: Информатор

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина умер во время сальто, а также в столичной маршрутке зверски избили женщину.