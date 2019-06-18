Біля Рівного зіштовхнулися два легковики [ Редактировать ]
Автотроща поблизу Рівного. Двоє людей загинули, ще двоє отримали важкі травми. Це наслідки ДТП, яка трапилася сьогодні вранці на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Колоденка.
Це об'їзна дорога Рівного. Там "лоб в лоб" зіштовхнулися два легковики "Фольксваген"та "Форд". Від удару одну з автівок відкинуло на узбіччя. Машини розбилися практично вщент.
Подушки безпеки спрацювали, але це не врятувало водіїв. Обидва чоловіки - загинули на місці. Їх тіла з понівечених авто діставали рятувальники.
Ще двох людей, серед яких 16-річна дівчина ушпиталили. Медики оцінюють стан підлітка як важкий.
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