Подушки безпеки спрацювали, але це не врятувало водіїв

Автотроща поблизу Рівного. Двоє людей загинули, ще двоє отримали важкі травми. Це наслідки ДТП, яка трапилася сьогодні вранці на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Колоденка.

Це об'їзна дорога Рівного. Там "лоб в лоб" зіштовхнулися два легковики "Фольксваген"та "Форд". Від удару одну з автівок відкинуло на узбіччя. Машини розбилися практично вщент.

Подушки безпеки спрацювали, але це не врятувало водіїв. Обидва чоловіки - загинули на місці. Їх тіла з понівечених авто діставали рятувальники.

Ще двох людей, серед яких 16-річна дівчина ушпиталили. Медики оцінюють стан підлітка як важкий.