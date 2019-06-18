Instagram меняет правила для пользователей [ Редактировать ]
Популярная в Украине социальная сеть Instagram тестирует новую функцию, которая способна существенно упростить процедуру восстановления взломанных аккаунтов. Тем самім немного изменяя правила для пользователей сети.
Сейчас чтобы восстановить аккаунт пользователю потребуется длительное время: на процедуру регулярно жаловались как популярные блогеры, так и обычные интернет-пользователи.
Новая функция позволит после нескольких неудачных попыток войти в свой аккаунт указав адрес электронной почты или номер телефона, к которым привязан профиль.
Раньше сообщалось о том, что в работе WhatsApp произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы. А также в Instagram появилась новая функция.
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