Под Киевом родственники пациента набросились на медиков [ Редактировать ]
Во вторник, 18 июня, в поселке Иванков Киевской области родственники больного вызвали ему "скорую помощь", а затем набросились на медиков, которые отказались по объективным причинам проводить транспортировку пациента в медицинское учреждение, передают "Факты".
В Киевском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали о том, что состояние больного было тяжелым, по этому фельдшеры не взяли на себя ответственность перевозить пациента.
"Врачебная бригада Вышгородской СЭМП уехала в Иванковскую ЦРБ для перевозки пациента в Киев. Прибыв на место и осмотрев пациента было установлено, что из-за тяжести состояния, на момент осмотра он не может быть транспортирован силами бригады. Это не устроило родственников пациента, которые пинками пытались заставить бригаду осуществить перевозку, угрожая расправиться с ними, если "что-то пойдет не так", и заблокировали проезд автомобилю ЭМП" - говорится в сообщении.
"Скорой" пришлось вызвать сотрудников полиции, которые разблокировали их автомобиль и они вернулись в Вышгород.
Ранее сообщалось, что под Львовом мужчина с ножом напал на врача, а также в Днепре возле супермаркета изрезали людей.
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