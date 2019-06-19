С начала суток боевики нарушили режим прекращения огня четыре раза. Вооруженные формирования России обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований России наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Раньше сообщалось о том, что за минувшие сутки на Донбассе боевики три раза обстреляли позиции Объединенных сил. Погиб один украинский военный и еще один получил ранения. А также на Донбассе возникли перебои с водой.