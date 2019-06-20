Не дали в долг: в Днепре разгромили аптеку (видео) [ Редактировать ]
В среду, 19 июня, в одной из днепровских аптек устроили погром. Об этом сообщает "Информатор".
Известно, что причиной такого поведения посетителей стал отказ фармацевта продавать лекарства в долг. Также у посетителей не было соответствующего предписания врача.
Сотрудник аптеки рассказала, что получив отказ, мужчина решил выместить злобу на том, что было перед глазами, - он несколько раз ударил по витрине, после чего сломал полочки для сумок и ушел.
А спустя 10 минут в аптеку зашла его знакомая. Она, не разбираясь в ситуации, сразу же начала конфликтовать с фармацевтами, а потом несколько раз ударила ногой по двери. Когда женщине сказали, что на место вызвали полицию, она моментально скрылась из виду.
Вскоре нарушителей нашли и задержали патрульные. Объяснить причину своих поступков никто из них не смог. Известно, что сотрудники полиции забрали в отделение дебоширов.
Раньше сообщалось о том, что в Днепре мужчина напал на водителя трамвая. Он вывел работника и нанес удары камнем в голову. А также житель Днепра повесился в ванной на полотенце.
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