Роспуск рады: КСУ принял судьбоносное решение [ Редактировать ]
Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента конституционным. Соответствующее решение было принято во время закрытого заседания Палаты.
Известно, что "за" такое решение проголосовало 11 судей Конституционного суда, "против" - 5.
В пресс-службе Зеленского опубликовали соответствующее сообщение: "Победа: указ Зеленского о роспуске Рады признали конституционным. Суд принял важное решение. Выборы парламента состоятся 21 июля".
Раньше сообщалось о том, что 20 мая новоизбранный президент Зеленский обьявил о роспуске Верховной Рады Украины. На следующий день на сайте президента был опубликован указ о роспуске, который вступал в силу 23 мая.
В то время, как КСУ рассматривал дело Зеленский сам приехал на заседание и выступил там, что случилось впервые за всю историю Украины.
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