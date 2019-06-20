Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента конституционным. Соответствующее решение было принято во время закрытого заседания Палаты.

Известно, что "за" такое решение проголосовало 11 судей Конституционного суда, "против" - 5.

В пресс-службе Зеленского опубликовали соответствующее сообщение: "Победа: указ Зеленского о роспуске Рады признали конституционным. Суд принял важное решение. Выборы парламента состоятся 21 июля".

Раньше сообщалось о том, что 20 мая новоизбранный президент Зеленский обьявил о роспуске Верховной Рады Украины. На следующий день на сайте президента был опубликован указ о роспуске, который вступал в силу 23 мая.

В то время, как КСУ рассматривал дело Зеленский сам приехал на заседание и выступил там, что случилось впервые за всю историю Украины.