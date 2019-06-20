В результате экологической катастрофы в Винницкой области, которая произошла на реке Рось, жители села Збаржевка остались без воды из колодцев, передает "УНН".

По словам первого заместителя председателя ОГА Андрея Гыжко, питьевую воду селянам доставляют из Винницы.

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"В целях обеспечения местных жителей питьевой водой надлежащего качества организовано подвоз из города Винницы бутилированной воды в количестве 1,5 тонны, а также закуплена большая емкость для пищевой питьевой воды на 2 тонны и ежедневно довозится чистая вода надлежащего качества", - рассказал он.

Гижко добавил, что пробы воды из колодцев жителей соседних сел постоянно берутся. Исследования проводятся.

"С местными жителями постоянно проводится разъяснительная работа, а пробы воды из колодцев берутся исключительно в их присутствии. В последних пробах в селе Збаржевка все еще обнаружены остатки препарата "Тарга супер", в других населенных пунктах химикатов не обнаружено", - рассказал он.

Напомним, что в Винницкой области в селе Збаржевка, произошло ЧП. Известно, что грузовик, который перевозил тонну инсектицида "Нурал В" (химически-опасное вещество), перевернулся в приток реки Рось