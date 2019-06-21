В ефірі програми телеканалу "Інтер" в ток-шоу "Подробиці вибору" експерти та політики обговорили політичні настрої в суспільстві щодо першого місяця президентства Зеленського, а також висловили припущення щодо можливості монобільшості партії "Слуги народу" у парламенті.

Як влинув перший місяць президентства Зеленського на політичні настрої в суспільстві? Чи є вже розчарування? Чи можна констатувати, що люди задоволені?

Тетяна Острікова, депутат "Самопоміч": У світі зазвичай дають 100 днів для оцінки перших днів і таких важливих політичних рішень першої особи держави. Поки що пройшло тільки 30. Цього замало.

Артур Герасимов, голова фракції Блоку Петра Порошенка: Відносно настроїв, те що дуже впадає в око після другого туру виборів, повернення Портнова. Зараз, ви знаєте, хоче балотуватись і виграв суд Онищенко, подав свої документи Клюєв, події в університеті Шевченка. Тобто це відчуття реваншу. Є дуже велика тривога від цих події. Одразу після виборів вони почали ставатись.

Олексій Рябчин, депутат "Батьківщина": Люди оптимістичні. Коли з людьми спілкуєшся, незважаючи на те, виборець це Зеленського чи «Батьківщини». Всі хотіли змін, всі хотіли, щоб пішов Порошенко.

Тетяна Острікова також додала, що порівнюючи перший місяць президента Порошенка та президента Зеленського, останній доклав більше зусиль, аби внести зміни у стару політичну систему.

Представник президента у Верховній Раді сказав, що метою "Слуги народу" є монобільшість у наступному парламенті. Чи це реально? Та який результат це може дати державі?

Тетяна Острікова, депутат "Самопоміч": З великою долею імовірності їм це вдасться. По тим соціологічним опитуванням, які сьогодні є, ми бачимо, що це імовірно так і буде, враховуючи ще й мажоритарників. Це покладає велику відповідальність на президента Зеленського.

Вона також додала, що важливо, аби у парламент зайшли не тільки нові обличчя, але й ті, які є досвідченими політиками та не мають корупційних скандалів.

Артур Герасимов, голова фракції Блоку Петра Порошенка: Якби ми знали програму "Слуги народу", ми б змогли сказати це плюс чи мінус. Ніхто ж нічого не знає, якщо чесно. Головне, це ті принципи і цінності, які буде сповідувати більшість чи коаліція Верховної Ради.

Крім того, політичний експерт Олександра Решмеділова додала, що для того, щоб був умовно ефективний баланс, має бути так звана "нова кров", молодь, нові обличчя і досвід, які будуть корегувати і балансувати. "В іншому випадку, це будуть танці на місці" - додала вона.