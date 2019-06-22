"Вылитая Жанна": фанаты поразились сходству сына Фриске с мамой [ Редактировать ]
Новая публикация шестилетнего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева появилась в фан-аккаунте ребенка соцсети Instagram. Подписчики были шокированы схожестью мальчика с мамой.
"Вылитая Жанна", "Повзрослел! Копия Жанна", "Похож и на Жанну, но больше и на Диму. Красавчик", - писали поклонники под фото.
Ранее сообщалось, что Анна Седокова подогрела слухи о новом романе.
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