Личная жизнь Анны Седоковой всегда интересовала большую часть поклонников звезды. Артистка регулярно подогревает слухи о новом романе, тем самым интригуя подписчиков.

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Седокова часто публикует провокационные снимки в компании мужчин или с дорогими подарками. Так, на этот раз звезда заинтриговала новым фото с интересной подписью: "Обожаю утренние сюрпризы, но и вечерние люблю. Обожаю тайных секретных поклонников и мужчин, которые дарят цветы. По букету всегда ясно, какой у мужчины размер. Личности. И масштаб. И те, кто там что-то говорит про то, что цветы никогда не дарю, это фигня и они вянут. Это у вас там что-то вянет, а у тех, кто дарит девочкам цветы, всегда цветет".

Ранее сообщалось, что Нюша шокировала дерзким образом.