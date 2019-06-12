Летом хочется как можно больше времени проводить вне душных помещений. Не стоит отказывать себе в этом даже во время занятий спортом. Главная программа тренировок на улице позволит вам без труда переместиться из фитнес-клуба на свежий воздух.

В нашем новом блоге poTRENDim фитнес-тренер Оксана Тасанова поделилась лучшими упражнениями для вас.

Хороших вам тренировок на свежем воздухе!

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