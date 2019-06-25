На Дніпропетровщині біля полігону підстрелили підлітка [ Редактировать ]
Слідчі Державного бюро розслідувань з'ясовують обставини поранення 15-річного хлопця на Дніпропетровщині. Інцидент стався неподалік навчально-тренувального полігона поблизу селища Партизанське.
Куля влучила хлопцеві у стегно. На полігоні саме відбувалися тренувальні стрільби з автомата першокурсників Дніпропетровського держуніверситету внутрішніх справ.
Підлітка прооперували, кулю вилучили. Загрози його життю немає.
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