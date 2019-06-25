Мальчик просит о помощи из-за болезни матери [ Редактировать ]
Елена Мазур из Броваров нуждается в помощи и поддержке. Женщина больна раком и всеми силами борется с ним.
"Народ, а забросайте меня предложениями о работе, а? Очень надо. На лето. Если вкратце: мне 14 лет. У моей мамы рак. Поэтому моря и лагеря не будет. Хочу подзаработать. Я спортивный, позитивный, сообразительный. Буду благодарен!! Прошу репост. Я прожи ваю в городе Бровары. Мой номер телефона +380990965910
+380976070927", - написал сын женщины в популярной социальной сети.
Реквизиты:
Алексей Кожан, Мазур Елена Григорьевна
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