Елена Мазур из Броваров нуждается в помощи и поддержке. Женщина больна раком и всеми силами борется с ним.

"Народ, а забросайте меня предложениями о работе, а? Очень надо. На лето. Если вкратце: мне 14 лет. У моей мамы рак. Поэтому моря и лагеря не будет. Хочу подзаработать. Я спортивный, позитивный, сообразительный. Буду благодарен!! Прошу репост. Я прожи ваю в городе Бровары. Мой номер телефона +380990965910

+380976070927", - написал сын женщины в популярной социальной сети.

Реквизиты:

Алексей Кожан, Мазур Елена Григорьевна