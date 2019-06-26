Во вторник, 25 июня, компания Facebook добавила Украину в список тех стран, в которых политическая реклама, в том числе и все объявления пользователей этой соцсети будет подвергаться тщательной проверке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Известно, что этот процесс будет проходить как автоматически, так и вручную. Аналогичные проверки также запускают в Канаде, Сингапуре и Аргентине.

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Всего в реестр уже включены более 50 стран, а также в скором времени добавят еще 4 страны, где в ближайшее время пройдут выборы.

Требования при опубликовании политической рекламы включают в себя, в частности, указание полного имени лица или название организации, которая ее оплатила. Эта информация будет появляться непосредственно на самой рекламе.

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